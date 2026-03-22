Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 08 | 25

Alle 08:25 del 22 marzo 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, si occupa di monitorare le condizioni del traffico e di comunicare eventuali variazioni in tempo reale agli automobilisti. Le informazioni vengono trasmesse attraverso vari canali per garantire una comunicazione immediata e precisa.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Tuscolana si rallenta a Rocca Priora tra via delle Carrozze e via di Velletri direzione Artena sulla strada provinciale Maremmana terza si rallenta a Monte Compatri in prossimità dell'incrocio via palocci nei due sensi di marcia rallentamenti in via di Vermicino tra via Porto Empedocle e via Casilina direzione Borghesiana mentre a Monterotondo si rallenta sulla principale via Nomentana in prossimità di incrocio con via Sandro Pertini nei due sensi di marcia per arrivarci Ad attrarre in pubblica è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 08:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare è privo di... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook