La mostra intitolata “Via Lucis” è visitabile fino al 28 marzo presso la Galleria Manoni in corso Garibaldi 55a a Forlì. L’esposizione presenta opere di Turci e Manduchi, due artisti che hanno scelto di interpretare il tema dell’arte e della fede attraverso le loro creazioni. L’allestimento si sviluppa negli spazi della galleria, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le loro visioni.

‘Via Lucis’ è il titolo della mostra allestita fino al 28 marzo nello spazio espositivo della Galleria Manoni in corso Garibaldi 55a, Forlì. La mostra comprende 14 opere realizzate in terracotta da due artisti forlivesi, Otello Turci e Paola Manduchi, marito e moglie nella vita e uniti anche nell’arte, come dimostrano le opere attuali che si caratterizzano per originalità e devozione. Alla forza e qualità delle varie stazioni va poi aggiunto un ulteriore aspetto: le opere sono state donate dai due artisti alla Casa del Rinnovamento dello Spirito di Loreto. Le dimensioni delle 14 formelle sono di 32x42 centimetri ciascuna e rappresentano episodi evangelici, dalla Resurrezione alla Pentecoste, per evidenziare momenti importanti della fede a partire dalla Resurrezione di Gesù all’invio dello Spirito Santo ai discepoli da parte del Risorto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Lucis, arte e fede secondo Turci e Manduchi

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