via isonzo prigioniera un anno di sofferenza per asfalto e tubature sacrificio inevitabile

Da oltre un anno, via Isonzo è immersa in un cantiere che ha provocato numerosi disagi a residenti, commercianti e artigiani. I lavori, annunciati dall’amministrazione comunale e da Viva Servizi, inizieranno il 7 aprile, il martedì successivo alla Pasqua, segnando l’inizio di un intervento che coinvolge asfalto e tubature. La strada resterà chiusa al traffico durante tutto il periodo di lavori.

Oltre un anno di cantiere e inevitabili disagi per residenti, commercianti e artigiani. È quanto attende via Isonzo a partire dal 7 aprile, il martedì successivo alla Pasqua, quando prenderanno il via i lavori annunciati nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale e da Viva Servizi. Un intervento atteso e non più rinviabile, come ammettono gli stessi abitanti della zona, ma che porterà con sé mesi di sacrifici. Il cantiere interesserà il tratto di via Isonzo che va dall’intersezione con via Rodi fino oltre la doppia curva in corrispondenza della chiesa di Santa Maria dei Servi, dove inizia via del Conero, per concludersi all’incrocio con via Salmoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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