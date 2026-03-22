Vetrine rossoblù l’onda Dalle nonne di Villa Giulia a parrucchieri e bistrot | Europa noi ci siamo

Vetrine e strade di Villa Giulia sono riempite di bandiere e striscioni rossoblù, mentre negozi, parrucchieri e bistrot si sono colorati di rosso e blu. I residenti e i commercianti esprimono con entusiasmo il loro sostegno alla squadra, mostrando un forte senso di appartenenza e passione. La manifestazione di fede sportiva si estende dalla zona storica fino alle attività commerciali locali.

"Da Villa Giulia con furore, tifiamo rossoblù con tutto il cuore". Recita così il cartellone che gli ospiti della casa protetta-centro diurno di Pianoro (in via Fratelli Dall’Olio 2) espongono nella foto di gruppo che hanno mandato per partecipare a ’Fino alla fine’, l’iniziativa organizzata da Ascom-Confcommercio con il Resto del Carlino per sostenere il Bologna e spingerlo avanti in Europa. Un’operazione che, oltre a colorare tante attività in centro storico e nei paesi della cintura, ha portato benissimo agli uomini di Italiano: giovedì l’entusiasmante vittoria con la Roma all’Olimpico ha spalancato le porte dei Quarti di Europa League.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vetrine rossoblù, l’onda. Dalle nonne di Villa Giulia a parrucchieri e bistrot: "Europa, noi ci siamo" Articoli correlati Vetrine Rossoblù. Una scossa l’Europa. Le attività caricano i ragazzi di ItalianoIn attesa degli ottavi di Europa League contro la Roma, giovedì al Dall’Ara, e del match di oggi contro il Verona, cresce la voglia di far sentire il... Vetrine Rossoblù. Entusiasmo alle stelle: "I ragazzi di Italiano ci fanno sognare"Il 4-3 rifilato dal Bologna alla Roma allo Stadio Olimpico è sulla bocca di tutta la città, in particolare in quei negozi che si colorano di rossoblù... Approfondimenti e contenuti su Villa Giulia Argomenti discussi: Vetrine rossoblù, l’onda. Dalle nonne di Villa Giulia a parrucchieri e bistrot: Europa, noi ci siamo. Vetrine rossoblù, l’onda. Dalle nonne di Villa Giulia a parrucchieri e bistrot: Europa, noi ci siamoSale l’entusiasmo dopo l’ultima prestazione degli uomini di Italiano all’Olimpico. E l’iniziativa di Ascom e Carlino continua a fare proseliti, anche nell’hinterland. ilrestodelcarlino.it Vetrine Rossoblù. Entusiasmo alle stelle: I ragazzi di Italiano ci fanno sognareDai bar alle sartorie, fino ai parrucchieri: Europa League, crediamoci. L’iniziativa promossa da Ascom raccoglie sempre più adesioni. msn.com