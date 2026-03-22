Vetrine in gara e mercatino aspettando il falò

Vetrine in gara e mercatino attendono il falò in un evento annuale che unisce la comunità. Durante questa giornata, si svolgono le esposizioni nelle vetrine e il mercatino con bancarelle, mentre le persone si preparano a partecipare al falò tradizionale. La manifestazione coinvolge molte persone e rappresenta un momento di festa e condivisione per il territorio.

"Un importante momento dell’anno in cui ci ritroviamo insieme per celebrare San Giuseppe, l’arrivo della primavera e la bellezza del nostro territorio". Sarà proprio la condivisione il vero fil rouge che, nella giornata di oggi, guiderà la cittadinanza in un autentico viaggio tra sapori, colori e musica: un grande momento di festa a cura della Pro Loco di Bazzano con il patrocinio del Comune di Valsamoggia, capace di intrecciare storie e tradizioni in un unico grande racconto di comunità. A germogliare insieme all’arrivo della primavera sarà infatti un ricco programma, che interesserà piazza Garibaldi e le vie del centro: si partirà già stamattina alle 10 con il mercato dei fiori, tra esposizioni e colori, e il mercatino dell’arte e dell’ingegno che vedrà la partecipazione di una quarantina di espositori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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