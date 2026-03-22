Domani sera alle 20:30 il Benevento giocherà a Monopoli in una sfida di campionato. La partita rappresenta un momento importante per i giallorossi, che si trovano in una fase cruciale della stagione. La vigilia del match vede il tecnico e i giocatori concentrati, con Floro Flores che ha commentato la situazione dicendo che si vede il traguardo ma bisogna ancora raggiungerlo.

Tempo di lettura: 3 minuti Vigilia di campionato per il Benevento di scena domani sera a Monopoli (ore 20:30) in una trasferta che nel recente passato non ha mai dato grandi soddisfazioni ai giallorossi. Qualche dubbio di formazione per Floro Flores che ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa. MOMENTO – “La squadra sta vivendo questa ultima fase della stagione in maniera serena. È normale che il traguardo si vede ma bisogna raggiungerlo. Quando dico che è ancora lunga sono sincero”. TERRENO – “Non cambio la formazione in base al campo che non so come è. Il terreno di gioco conta poco”. SCELTE – “Vogliono tutti vincere e giocare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso Monopoli-Benevento, Floro Flores: “Si vede il traguardo ma bisogna raggiungerlo”

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