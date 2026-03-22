Verbano | 22ª edizione concorso pace opere selezionate

Il Verbano si prepara ad accogliere un evento culturale di respiro internazionale. La 22ª edizione del concorso su pace e nonviolenza attiva parte ufficialmente oggi, coinvolgendo Luino e Germignaga come sedi principali. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Costruttori di Pace e Nonviolenza Attiva ODV, apre le porte a partecipanti da tutta Italia e dall’estero fino al 10 ottobre 2026. L’obiettivo è raccogliere opere artistiche che trattino temi di armonia sociale. Il bando prevede la pubblicazione delle migliori creazioni in un volume curato dalla Casa editrice Costruttori di Pace. Una cerimonia finale è già fissata per il 14 novembre 2026 a Germignaga, inserita nel programma del Forum della Pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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