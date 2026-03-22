Una pancia gonfia improvvisamente può essere interpretata in diversi modi e non sempre indica una gravidanza, come spesso si pensa. Giorgia Soleri ha condiviso il suo racconto per chiarire che questo sintomo non deve essere automaticamente associato a una notizia positiva. La sua testimonianza mira a sfatare i pregiudizi e a mettere in guardia chi si trova ad affrontare questa condizione.

U na pancia che si gonfia improvvisamente non è sempre il preludio a una lieta notizia, e Giorgia Soleri ha deciso di ribadirlo con la schiettezza che la contraddistingue. L’influencer e attivista milanese ha affidato ai social un video in cui mostra le curve del suo addome per rispondere a chi, con troppa leggerezza, le chiede se sia in dolce attesa. La realtà, però, racconta una storia diversa: «Non sono incinta», chiarisce la giovane scrittrice, spiegando che quel gonfiore è uno dei segni più visibili e frustranti dell’endometriosi, la patologia cronica con cui combatte da anni. Endometriosi: quello che serve sapere. guarda le foto Giorgia Soleri e la “pancia da endometriosi”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vedere una pancia gonfia e pensare subito a un bebè è un errore che può ferire. Il racconto dell'influencer

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Aggiornamenti e notizie su Vedere una pancia gonfia e pensare...

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