Vanessa Scalera è stata ospite di “ Da noi. a ruota libera ”, il programma della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. Durante l’intervista, l’attrice ha parlato del gran finale di Imma Tataranni, condividendo riflessioni sul suo personaggio e sul percorso della serie. Il personaggio di Imma Tataranni: coerenza e identità. In apertura, la Scalera ha spiegato perché il suo personaggio non ha subito grandi cambiamenti nel corso delle stagioni: “Imma non è cambiata e non credo sia giusto far cambiare un personaggio. Gli esseri umani non cambiano, soprattutto a 40 anni: il carattere è ormai formato. Sono gli eventi a mutare, ma lei resta sempre la stessa”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Vanessa Scalera racconta il finale di Imma Tataranni: “È giusto fermarsi qui. Rocco Papaleo? Bacia benissimo, è il mio De Niro”

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Temi più discussi: Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni alle prese col dio dell'amore: l'ospite inatteso del film; Rocco Papaleo è una mina vagante nella vita di Imma Tataranni; Il Bene Comune di Papaleo, storia di riscatto dal respiro green. In sala anche Notte prima degli esami 3.0; Rai1, domenica 15 marzo seconda puntata di Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera.

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