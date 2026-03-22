Modena si prepara a scendere in campo oggi pomeriggio a Piacenza con l’unico obiettivo di vincere, senza alternative o piani di riserva. La squadra sa che non ci sono possibilità di recupero e si concentrerà esclusivamente sul risultato da ottenere. La partita rappresenta l’unica chance per Modena di cambiare il suo percorso, senza margini di errore o indecisioni.

Non c’è una strada di ritorno, una via di riserva, un altro piano: Modena deve vincere, lo sa e scenderà in campo oggi pomeriggio proprio con questo obiettivo unico in testa. Riportare la serie a gara 5. La montagna è difficile da scalare, ma l’occasione molto ghiotta perché con l’eliminazione di Trento nei quarti un passaggio in semifinale avvicinerebbe molto di più Modena alla Champions League, così come ci avvicinerà Piacenza in caso di passaggio del turno da parte di Simon e compagni, che oggi si giocano il primo di due match point, conquistati con la prova di forza in gara 3. Dovrebbero esserci tutti gli effettivi a disposizione di coach Giuliani, quella di Giovanni Sanguinetti era solo una contusione alla mano e il centrale dovrebbe essere di nuovo protagonista della contesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, non c’è un domani. A Piacenza per vincere

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