Valentina al marito | Ti prego non uccidermi Massacrata con 19 colpi l’allarme 2 ore dopo la morte

Vincenzo Dongellini, 50 anni, è accusato di aver ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, con 19 colpi di arma da fuoco. La donna aveva implorato il marito di non ucciderla, mentre l’allarme è stato dato due ore dopo la morte. Dongellini ha risposto alle domande del giudice durante le indagini preliminari, ma le sue dichiarazioni non hanno modificato la situazione processuale.

Bergamo. Risponde al giudice per le indagini preliminari Federica Gaudino, ma le affermazioni di Vincenzo Dongellini, 50 anni, accusato di femminicidio della moglie Valentina Sarto, 41 anni, non alleggeriscono la sua posizione. Anzi. Emerge un rapporto morboso con la donna sposata lo scorso maggio dopo una relazione lunga dieci anni scanditi di aggressioni verbali e ultimamente fisiche. La vittima è sempre lei: Valentina. Lavorava e pagava l’affitto del bilocale in via Pescaria. Lui, disoccupato, le controllava le telefonate, era geloso perché andava in palestra e minacciava “di fare casino” se lei lo avesse lasciato. Ma il loro rapporto era ormai logorato e scandito dalle aggressioni di lui. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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