Valanga in Val Ridanna muore Laura Santino | tragedia sulla neve salgono a tre le vittime

Valanga in Val Ridanna: Laura Santino non ce l’ha fatta. La speranza si è spenta nella notte. Laura Santino, 26 anni, non è sopravvissuta alle gravissime ferite riportate nella valanga che ha colpito la Val Ridanna, in Alto Adige. La giovane, residente a Vestone, nel Bresciano, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Innsbruck dopo essere stata estratta dalla neve in condizioni disperate. Il suo cuore ha smesso di battere durante la notte. Con la sua morte, il bilancio della tragedia sale a tre vittime, mentre restano quattro i feriti, di cui due ancora in condizioni critiche. La dinamica: 25 scialpinisti travolti dalla slavina. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, nei pressi di Cima d’Incendio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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