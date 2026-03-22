Nella notte una valanga si è staccata sulla Cima d’Incendio, a 2445 metri di altezza in Alto Adige. L’evento ha provocato la morte di un 26enne e ha causato due feriti gravi. Il bilancio attuale delle vittime sale a tre, mentre i soccorritori cercano eventuali persone coinvolte. La zona rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Aumenta il bilancio dei decessi dopo latragica valanga avvenuta in Val Ridanna: una ragazza di 26 anni che faceva parte dei feriti in pericolo di vita è morta stanotte. Quella di ieri è stata una slavina che ha portato ad un esito drammatico. Inizialmente le vittime erano 2 e 3 feriti gravi, oggi il bilancio è cambiato arrivando a 3 morti e due feriti gravi. Tutto ha avuto inizio alle 11:39 di sabato mattina, quando è scattato l’allarme nei pressi diCima d’Incendio a 2.445 metri di quota. Sul posto si trovavano molti scialpinisti ela valanga ha coinvolto 25 persone, fortunatamente, la maggior parte di loro è riuscita ad evitarla. Purtroppo oggi le vittime salgono a tre morti e i due feriti gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valanga in Alto Adige: nella notte muore 26enne

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