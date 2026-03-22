Una figura politica vicina alle toghe ha affrontato la campagna referendaria sostenuta da un noto quotidiano, che ha promosso una linea condivisa con le istituzioni giudiziarie. Il suo reale obiettivo sembra essere la corsa alla premiership, mentre si mantiene vicino alle posizioni delle toghe. La strategia si svolge in un contesto di attenzione mediatica e di rapporti politici consolidati.

Ha subito la campagna referendaria de il Fatto Quotidiano che ha sposato tout court la linea delle toghe. Conte ha cavalcato l’onda giustizialista. Non a caso ha chiuso venerdì la corsa per il No al fianco di una serie di magistrati e del direttore Marco Travaglio. Al netto di tutto, c’è un dato che oggi appare inconfutabile: la vittoria del sì sarebbe un trampolino per la sua leadership all’interno del campo largo o togato perché Schlein, oggi alla guida del partito del centrosinistra con la percentuale più alta, sarebbe subito messa in discussione. In un attimo ritornerebbero di moda i vedovi di Conte dentro al Pd che, secondo fonti altissime, non sono affatto pochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Va a braccetto delle toghe ma il vero obiettivo è correre da premier

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