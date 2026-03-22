Come allenare la forza esplosiva nelle gambe? Se siete sciatori, calciatori, ciclisti, rugbisti o più in generale sportivi che vogliono contare su glutei e quadricipiti possenti, al posto di piastre di ghisa e bilancieri esagonali per i deadlift, oppure box jump, squat jump e stacchi da terra, appassionatevi al Reformer del Pilates, un attrezzo che vale un'intera palestra da crossfitter o ironman. Con una sostanziale differenza. "Per quanto efficaci e potenti, gli esercizi sul carrello scorrevole del Pilates si avvalgono di resistenze che non sovraccaricano tendini, muscoli e articolazioni", spiega Lorenzo Morrone, head of trainer... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uomini, volete potenziare i muscoli delle gambe? Il Reformer è l'attrezzo che vi serve

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