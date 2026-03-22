Unicoop ha organizzato una sessione di educazione all’affettività rivolta ai giovani, svolta in un supermercato anziché in aula. L’iniziativa coinvolge ragazzi che partecipano a un percorso formativo dedicato a temi legati alle relazioni e ai sentimenti, offrendo un modo diverso di apprendere. L’evento si svolge in un ambiente insolito, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su questi argomenti.

Una lezione di educazione all’affettività, come dovrebbe essere in classe, ma in un supermercato. Nella sala soci del punto vendita di Unicoop Firenze di Ponte a Greve, infatti, ieri si è svolto un incontro tra i ragazzi dell’istituto Pontormo di Empoli ed Enrico Galiano, lo scrittore e insegnante che da tempo mette in pratica lezioni pubbliche sul tema dell’educazione alle relazioni. Un evento, quello di ieri, che fa parte della campagna di Coop Italia "Close the gap" dal titolo "Facciamoci spazio" e che dopo la prima data a Firenze, approderà a Milano, Modena, Genova, Roma e Perugia. La manifestazione fa parte della campagna di sensibilizzazione "Dire, fare, amare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unicoop porta i ragazzi a lezione di affettività

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