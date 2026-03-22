Unc gasolio aumenta ovunque | la Campania è la regione più cara

I prezzi del gasolio sono aumentati ovunque in Italia, secondo le medie regionali rilevate dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La Campania si conferma come la regione più cara, mentre in altre aree si registra un incremento generale dei costi. La variazione interessa esclusivamente il settore del self-service, senza specificare variazioni in altri modelli di distribuzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ finita la discesa dei prezzi dei carburanti. Oggi il gasolio, secondo le medie regionali, in modalità self, calcolate dal Mimit, è rincarato in tutta Italia. Insomma, il calo dei prezzi, avvenuto con il contagocce e durato 3 giorni, è terminato e i prezzi sono tornati a salire ovunque”: Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori che ironizza: “ per quanto riguarda la benzina sono aumentati in tutta Italia con la sola eccezione della rete autostradale e del Molise, scesi di un astronomico 0,1 cent al litro”. L’Unione Nazionale Consumatori rileva quindi che “ad ordinare i prezzi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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