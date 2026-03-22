A Empoli, il 22 marzo 2026, si parla di una donna che si prende cura di un familiare malato. La malattia si è manifestata tra i cinquanta e i sessanta anni, come indicano gli studi, e per questa persona è arrivata a cinquantotto. La sua vita è cambiata radicalmente da quel momento, assumendo il ruolo di caregiver.

Empoli, 22 marzo 2026 – “La malattia insorge tra i cinquanta e i sessanta, dicono gli studi. Andrea non ha fatto eccezione: a cinquantotto anni è arrivata, puntuale come un treno in orario. Si chiama demenza frontotemporale. DFT. Tre lettere che cancellano ogni progetto. La diagnosi è chiara, l’esito scritto. Invalidità al 100%. Andrea oggi è un’ombra, il nostro equilibrio, instabile. Ma come siamo arrivati fin qui?”. Da questa domanda si snoda il racconto di Cinzia Cartacci, 64 anni, volontaria storica del canile municipale Arca di Empoli, colonna portante dell’associazione empolese. Moglie di Andrea Mannucci, 66 anni, è una vita vissuta in simbiosi, la loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una vita da caregiver: “La malattia è arrivata e ha cambiato tutto”

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