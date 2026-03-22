Una tripla di Toia sulla sirena regala due punti d’oro al Centro Tecnico BM

Al Palasport Estra, il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo ha ottenuto una vittoria importante contro GranTorino Basketball Draft con il punteggio di 84-81. La partita si è decisa negli ultimi secondi grazie a una tripla di Facundo Toia sulla sirena, che ha regalato due punti fondamentali alla squadra di casa. La fase finale è stata ricca di emozioni e tensione.

Una serata da brividi al Palasport Estra, dove il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo conquista una vittoria pesantissima superando GranTorino Basketball Draft per 84-81 grazie a una magia di Facundo Toia sulla sirena finale. Una partita intensa e combattuta, dai due volti, che ha visto gli amaranto partire fortissimo per poi subire la rimonta degli ospiti, prima del finale al cardiopalma che ha fatto esplodere il pubblico di casa. L’avvio è tutto di marca aretina: Tersillo e Cazzanti guidano l’attacco con ritmo e precisione, mentre la difesa concede pochissimo. Il primo quarto si chiude sul 25-17, e nel secondo periodo i ragazzi di coach Fioravanti allungano fino al +16 (37-21) grazie anche a una tripla di Lemmi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Una tripla di Toia sulla sirena regala due punti d’oro al Centro Tecnico BM Articoli correlati Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BMArezzo, 22 marzo 2026 – Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BM Gara durissima risolta all'ultimo tiro contro un... Al Palasport Estra il Centro Tecnico BM si prende i due punti contro San MiniatoArezzo, 9 febbraio 2026 – Al Palasport Estra il Centro Tecnico BM si prende i due punti contro San Miniato. Una selezione di notizie su Centro Tecnico Temi più discussi: Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo si risveglia nell’ultimo quarto e sbanca Firenze; Il Centro Tecnico BM Arezzo espugna Firenze: vittoria in rimonta contro Legnaia; BASKET SERIE B: gli amaranto affondano legnaia (68-62) dopo una prestazione di grande orgoglio. La Sba sbanca Firenze e si porta fuori dalla zona playout: Corradossi decisivo. Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BMGara durissima risolta all'ultimo tiro contro un GranTorino che esalta i suoi giovani talenti ... msn.com Il Centro Tecnico Bm Arezzo si risveglia nell'ultimo quarto e sbanca FirenzeDue punti molto importanti quelli conquistati dal Centro Tecnico Bm Arezzo sul parquet della Cantini Lorano Firenze, in uno scontro diretto che lancia per la prima volta in stagione gli amaranto di ... arezzonotizie.it Anticipo di campionato per il Centro Tecnico BM SBA, che al PalaEstra domani sera ospiterà la formazione del Gran Torino. Per i ragazzi allenati da coach Fioravanti servirà una prova di carattere e continuità. facebook