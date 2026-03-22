Una sonata dibattuta tra padre e figlio Bach apre le danze

Oggi alle 10.30 a Ferrara Musica al Ridotto si tiene un concerto di musica da camera con protagonisti l’oboista Francesco Di Giacinto e il pianista Dario Falcone. L’evento presenta un repertorio di sonate e brani di autori classici, e ha attirato l’attenzione del pubblico. La performance si svolge in un contesto dedicato alla musica dal vivo, con un pubblico presente in sala.

Oggi, alle 10.30, Ferrara Musica presenta al Ridotto un concerto di spessore cameristico davvero notevole, che vede come protagonisti l’oboista Francesco Di Giacinto e il pianista Dario Falcone. Il loro programma ripercorre le tappe fondamentali della letteratura per questo strumento, dal rigore barocco fino alle soglie della contemporaneità. Il percorso musicale prende il via con la Sonata in sol minore BWV 1020, un’opera storicamente attribuita a Johann Sebastian Bach ma che il dibattito critico moderno tende ad assegnare al figlio Carl Philipp Emanuel; la composizione si sviluppa secondo i canoni della Sonata da Chiesa, aprendosi con un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una sonata dibattuta tra padre e figlio. Bach apre le danze Articoli correlati Vigone apre le danze: al via il Carnevale 2026 tra momenti legati alla tradizione e tanta allegriaMentre il resto del Piemonte deve ancora tirare fuori coriandoli e costumi, Vigone si conferma l’orgogliosa apripista delle celebrazioni di Carnevale. Benedict Klöckner apre i “Pomeriggi musicali al Mic”, viaggio tra Bach, Kodály e SollimaAl via i concerti dei “Pomeriggi musicali al Mic” nell’ambito della quattordicesima edizione di ERF&TeatroMasiniMusica 202526, organizzata da Emilia...