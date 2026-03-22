Una settimana di controlli in stazioni e a bordo dei treni

Nella settimana dal 23 al 29 marzo, sono stati effettuati controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie e sui treni della tratta Milano-Lodi-Piacenza. Durante questo periodo, le forze dell’ordine hanno intensificato la vigilanza per garantire la sicurezza dei passeggeri, con operazioni che hanno coinvolto sia le aree delle stazioni che i convogli in transito. Le attività di controllo hanno riguardato diverse fasce orarie e punti strategici lungo il percorso.

Servizi straordinari di controllo nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni lungo la tratta Milano-Lodi-Piacenza nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 marzo, con rafforzamento della vigilanza per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. L’iniziativa è stata comunicata ieri dal Compartimento polizia ferroviaria Lombardia, in accordo con il prefetto di Lodi, nell’ambito di un piano più ampio di intensificazione delle attività di prevenzione in ambito ferroviario. Durante la settimana saranno attivati servizi rafforzati di controllo del territorio e scorte sui convogli lungo la direttrice Milano-Lodi-Piacenza, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire maggiore tutela ai pendolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una settimana di controlli in stazioni e a bordo dei treni Articoli correlati Controlli straordinari nelle stazioni e sui treni, le attività della polfer in CalabriaQuesta operazione testimonia il costante impegno della polizia ferroviaria nel garantire la tutela dei viaggiatori e del personale Per garantire la... Alta tensione a bordo dei treniLa sicurezza sui treni regionali e locali è diventata estremamente precaria, soprattutto per i controllori. SWITZERLAND TRAVEL DAY - Manchester to Zurich and Train to Grindelwald Contenuti utili per approfondire Una settimana di controlli in stazioni... Temi più discussi: Una settimana di controlli in stazioni e a bordo dei treni; Sette giorni di controlli, 15 arresti della polizia; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Sicurezza e controlli al valico del Frejus: due arresti e una denuncia in una settimana. Una settimana di controlli in stazioni e a bordo dei treniServizi straordinari di controllo nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni lungo la tratta Milano-Lodi-Piacenza nella settimana da ... msn.com Lazio, settimana di controlli con autovelox e telelaser: il calendario delle verifiche dall’8 al 15 marzo 2026Il Ministero dell’Interno ha aggiornato il calendario dei controlli con autovelox e telelaser nel Lazio dal 9 al 15 marzo. Ecco le strade interessate ... latinaquotidiano.it #inaltreparole La parolaccia della settimana di Saverio Raimondo: "Fedez" x.com Finito di preparare i dolci per il fine settimana!! Amaretti : https://blog.giallozafferano.it/cucinaepasticci/amaretti-sardi/ Pistoccheddus https://blog.giallozafferano.it/cucinaepasticci/pistoccheddus-de-cappa-dolci-sardi/ - facebook.com facebook