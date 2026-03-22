ROMA (ITALPRESS) – Un mese esatto dopo l'ultima volta, la Roma torna a vincere in campionato. In un Olimpico ferito dopo l'eliminazione di giovedì dall'Europa League per mano del Bologna, la squadra di Gasperini batte 1-0 il Lecce e aggancia la Juventus a 54 punti in classifica, restando in scia al Como quarto a +3. E' il primo gol italiano del baby Robinio Vaz a scacciare la crisi dei giallorossi, costretti a fare a meno di Konè e Celik, oltre che dello squalificato Wesley e dei lungodegenti Soulè, Dybala, Ferguson e Dovbyk. Dal 1? Malen è l'unica punta e attorno a lui ci sono solo centrocampisti: Cristante ed El Aynaoui in mediana, Pellegrini e Pisilli sulla trequarti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Una rete di Vaz piega il Lecce, la Roma vince 1-0 e aggancia la Juve

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La prima rete di Robinio Vaz con la Roma regala il successo sul Lecce: 1-0Il giovane talento francese decisivo nella sfida con i salentini, a segno nella ripresa. Hermoso salva sulla linea il colpo di testa di Pierotti. rainews.it

Una rete di Vaz piega il Lecce, la Roma vince 1-0 e aggancia la JuveLa squadra di Gasperini torna alla vittoria in campionato e resta a -3 dal Como. msn.com

Hermoso e Vaz lanciano la Roma, nel Lecce spicca l’ottima prestazione di Tiago Gabriel L’analisi dei voti di @fedezille #Fantacalcio #SerieA facebook

Robinio #Vaz a Sky Sport "Per prima cosa voglio ringraziare #Hermoso per quel cross perfetto. Cerco di aiutare la squadra, sono contento e spero di continuare così a lungo. Testa alta sempre anche nei momenti difficili" #ASRoma #RomaLecce x.com