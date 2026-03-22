UNA MILANO DIVERSA

A Milano un gruppo di amici si riunisce per una serata dedicata alla milonga, un genere musicale rioplatense più rapido e ritmato rispetto al tango. Durante l’evento, si esibiscono e ballano insieme tango, vals e milonga, creando un momento di condivisione tra i partecipanti. La serata si svolge in modo informale e spontaneo, con risate e musica che animano l’atmosfera.

Un gruppo di amici di Milano che si divertono insieme improvvisando l’esibizione della Milonga, un genere musicale rioplatense — più rapido, giocoso e ritmato del tango — sia la serata sociale in cui si ballano tango, vals e milonga. È un luogo con piccole ritualità (sguardi, inviti, tandas, cortinas) e un’atmosfera che mescola nostalgia, eleganza e leggerezza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - UNA MILANO DIVERSA Articoli correlati Milano-Sanremo 2026, Pidcock: “Gara diversa dalla Milano-Torino, ma ci proverò”Roma, 19 marzo 2026 - Vincere aiuta a vincere, nonostante si tratti di due corse molto diverse nel tracciato e ancora di più nella startlist: lo sa... Una Christie diversa dal solitoSe volete vedere una trasposizione seriale delle opere di Agatha Christie (di cui quest'anno cadono i cinquant'anni dalla morte) fuori dal normale... EP.5 Memoria e silenzio: una Milano inedita Tutti gli aggiornamenti su MILANO DIVERSA Temi più discussi: Rana Verona verso gara 2, Soli: Mi aspetto una Milano diversa. Servirà la nostra migliore pallavolo; Milano in tutti i sensi: il racconto della città che si ascolta e si respira; Milano-Sanremo 2026, Tom Pidcock dopo il successo a Superga: Sarà una corsa diversa, può succedere di tutto; La corsa ciclistica più antica al mondo. Milano-Sanremo 2026, Tom Pidcock dopo il successo a Superga: Sarà una corsa diversa, può succedere di tutto© Claudio BergamaschiLa Milano – Torino è una iniezione di grande fiducia per Tom ... msn.com Milano-Sanremo 2026, Pidcock: Gara diversa dalla Milano-Torino, ma ci proveròIl britannico, reduce dal grande acuto di Superga, spera di ripetersi sabato. Ma con la consapevolezza dell'ostacolo Pogacar: Sappiamo tutti cosa accadrà sulla Cipressa ... msn.com Milano, Eataly. Una tappa intensa. Impasti, sfoglie, formati diversi, ognuno con la propria idea di pasta. Tanta concentrazione sui banchi, ritmo serrato, e poi i piatti che arrivano in giuria. Ogni tappa è diversa, ma l’energia è sempre quella: confronto vero tra facebook