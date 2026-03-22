Dopo la vittoria con il Milan, la Lazio conferma di stare vivendo un ottimo momento di forma riuscendo a battere in maniera convincente il Bologna. L’undici di Italiano è chiaramente provato dalle fatiche di Europa League ma si batte alla grande, dominando per ampi tratti e sfiorando il vantaggio con un tiro da fuori di Moro che si stampa sul sette. Nella ripresa occasione enorme per i padroni di casa quando uno svarione di Nuno Tavares mette Castro a tu per tu con Motta, che lo stende. Sul dischetto si presenta Orsolini ma il classe 2005 cresciuto alla Juventus battezza bene l’angolo e para in due tempi. A non sbagliare è invece l’olandese ex Ajax Taylor che prima sfrutta al meglio un rimpallo per segnare l’1-0, poi approfitta di un gran passaggio di Dia per scartare Ravaglia e chiudere i conti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una Lazio corsara batte 2-0 il Bologna al Dall’Ara: decisiva la doppietta di Taylor

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