Una guerra lunga 50 minuti | Avellino la spunta su Cento

L'Unicusano Avellino Basket ha battuto Cento con il punteggio di 98-94 al termine di una partita durata 50 minuti, inclusi due tempi supplementari. La gara si è giocata al PalaDelMauro e ha visto le due squadre affrontarsi in una vera e propria maratona cestistica. La vittoria è arrivata dopo una lunga battaglia che ha coinvolto entrambe le formazioni per tutta la durata dell’incontro.

Tempo di lettura: 3 minuti Vittoria pesantissima e dal sapore epico per l’ Unicusano Avellino Basket, che al PalaDelMauro piega la resistenza della Sella Benedetto XIV Cento per 98-94 dopo ben due tempi supplementari, al termine di una vera maratona cestistica. Una gara lunga, intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, in cui gli irpini hanno dovuto tirare fuori carattere, esperienza e qualità per avere la meglio su una Cento mai doma. L’avvio è tutto di marca biancoverde: Avellino impone subito ritmo e fisicità, scappando sul +12 (30-18) al termine del primo quarto grazie a un ispirato Mussini e alla solidità di Dell’Agnello sotto canestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Una guerra lunga 50 minuti: Avellino la spunta su Cento Articoli correlati Attacchi su Teheran e Beirut. L'Iran rifiuta i negoziati, pronto a una guerra lungaUn aereo sorvola la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah e bersaglio degli attacchi israeliani (Marwan Naamani/Getty Images) I... Una sfilata di Carnevale colorata e divertente, lunga... cento anniUna domenica di Carnevale, anzi del centenario del Carnevale delle contrade di Memma e Piazzetta.