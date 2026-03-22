Bari, 22 marzo 2026 – La Carrarese sbanca il San Nicola e allunga le mani verso la seconda salvezza consecutiva in serie B. Prestazione da incorniciare per i ragazzi di Calabro che nella ripresa si scatenano segnando addirittura tre reti. Il primo quarto d’ora è tutto di marca ospite con la Carrarese che tiene il pallino del gioco mantenendo il Bari sulla difensiva. Al 2’ Zuelli ci prova dalla distanza mandando di poco sopra la traversa. I galletti si scuotono dal loro torpore al 16’ con un tiro sporco di Esteves deviato in corner da Bleve. Inizia una nuova fase del match col Bari decisamente più aggressivo e pericoloso. Al 25’, su cross da sinistra di Rao, Moncini spizza di testa ma Bleve si supera deviando in corner. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una grande Carrarese cala il tris e sbanca il San Nicola. Bari steso 0-3

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