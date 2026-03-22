un progetto politico nel segno del comando

La politica dietro la tecnica Il Parlamento è stato di fatto esautorato dalla sua titolarità del confronto. Questa premessa riassume la connotazione culturale di cui la riforma è figlia. La disputa tecnica non ha significato se non si è in grado di leggere la valenza politica di questa riforma, in una fase densa di penalità securitaria La politica dietro la tecnica Il Parlamento è stato di fatto esautorato dalla sua titolarità del confronto. Questa premessa riassume la connotazione culturale di cui la riforma è figlia. La disputa tecnica non ha significato se non si è in grado di leggere la valenza politica di questa riforma, in una fase... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Il segno del comando

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Gronda, nuovo scontro sul progetto in bilico. Granara: Irrealizzabile? Lo dicemmo 15 anni faIl legale: le ragioni di Rixi erano nel ricorso al Tar dei comitati. Orlando: ci accusate di essere quelli del no ma siete incapaci ... ilsecoloxix.it

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