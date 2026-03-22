A Pisa è stata adottata una nuova tecnica mininvasiva guidata da ecografia per fermare sanguinamenti in modo efficace. La procedura, chiamata microonde anti-emorragia, permette di arrestare il sanguinamento senza danneggiare l’utero o compromettere la possibilità di future gravidanze. La giovane mamma coinvolta nell’intervento è stata salvata grazie a questa innovazione.

Pisa, 22 marzo 2026 – Una tecnica mininvasiva guidata da ecografia che arresta il sanguinamento senza compromettere l’utero e il futuro riproduttivo della paziente. E’ un intervento senza precedenti quello praticato dall’équipe guidata da Andrea Panattoni, dell’unità operativa Ostetricia e ginecologia 1 dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, diretta da Tommaso Simoncini, ordinario di Ginecologia all’Università di Pisa, che spiega nel dettaglio come si è arrivati a questa soluzione. Professore Tommaso Simoncini, ci può spiegare in parole semplici in cosa consiste l’ablazione termica a microonde? “ La paziente era giunta in ospedale con un’improvvisa e rilevante emorragia, successiva a un parto spontaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un microonde anti-emorragia, così abbiamo salvato la giovane mamma”

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