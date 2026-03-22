Un lungo volo il molo l’ avvicinamento irregolare Poi il volo 451 si schianta a New York

Il volo 451 si schianta a New York dopo un lungo volo, un atterraggio al molo e un avvicinamento irregolare. L’incidente si è verificato senza che ci siano ancora spiegazioni certe, anche se si ipotizza che condizioni meteorologiche e stanchezza abbiano avuto un ruolo. L’equipaggio era di alta esperienza e l’aereo era di ultima generazione, ma le cause restano ancora da chiarire.

Un incidente senza nessuna spiegazione certa. Non si sa con certezza cosa sia andato storto (anche se meteo e stanchezza avrebbero contribuito), a fronte di un equipaggio d’eccellenza e un nuovo aereo tecnologicamente adeguato. Si sa solo che a un certo punto il volo 451 di Linee Aeree Italiane (Lai), la compagnia di bandiera nata nell’immediato dopoguerra per poi fondersi con Alitalia nel 1957, ha perso quota e si è scontrato con un edificio, prendendo fuoco. Due anni più tardi sarebbe avvenuto un altro incidente aereo sulla stessa tratta e con un modello simile del velivolo utilizzato, e anche quell'incidente sarebbe rimasto senza cause certe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un lungo volo, il molo, l’"avvicinamento irregolare". Poi il volo 451 si schianta a New York Articoli correlati Si schianta sulle rocce col parapendio: muore italiana 28enne. Il volo era il regalo di Natale del compagnoSi è spenta dopo due giorni di agonia la ventottenne Cristina Colturi, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con il parapendio a... Si schianta con il parapendio sulle rocce a Tenerife, non ce l’ha fatta la 28enne italiana. Il volo era un regalo del ragazzoNon ce l’ha fatta Cristina Colturi, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con il parapendio a Tenerife, dove si era trasferita da un anno. Contenuti utili per approfondire New York Discussioni sull' argomento Un lungo volo, il molo, l’avvicinamento irregolare. Poi il volo 451 si schianta a New York; NEOS SOSPENDE IL VOLO DIRETTO BARI–NEW YORK NEL 2026; Il nuovo posto tutto sui bagel e altre cose buone a Milano nel weekend dal 20 al 22 marzo 2026; Neos e i voli Bari-New York cancellati: Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionale. Un lungo volo, il molo, l’avvicinamento irregolare. Poi il volo 451 si schianta a New YorkLa storia del volo 451 di Linee Aeree Italiane, che si schiantò negli Usa dopo un lunghissimo viaggio: dal meteo e i ritardi, fino alla presenza dei giornalisti ... ilgiornale.it Secondo il New York Times Paolo Zampolli, ovvero l'uomo a cui viene attribuito il merito di aver presentato Melania a Donald Trump e considerato una persona tra le più vicine al presidente americano, a giugno dell'anno scorso avrebbe chiesto un favore all'a - facebook.com facebook