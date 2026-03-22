Un avvocato esprime la sua opinione su una riforma giudiziaria, definendola un inganno pensato per umiliare. Domanda perché dovrebbe rifiutare un processo più giusto e giudici più liberi, con parti alla pari. Invita a considerare il suo punto di vista, evidenziando la sua contrarietà alla riforma. La sua posizione si basa sulla percezione di un inganno.

Referendum «Nell’Alta corte i laici potrebbero persino prevalere, poiché il riformato articolo 105 si accontenta che i magistrati vi siano rappresentati» Referendum «Nell’Alta corte i laici potrebbero persino prevalere, poiché il riformato articolo 105 si accontenta che i magistrati vi siano rappresentati» Perché dovrei rifiutare un processo più giusto? E giudici più liberi, parti alla pari? Perché, io, avvocato, non dovrei votare Sì? Perché questa riforma è un inganno. Un furbissimo inganno: pensato per umiliare, presentato per migliorare. Un’Alta Corte disciplinare, dove giudici, pm e laici sono insieme, come lo sono ora, non creerà decisioni più giuste. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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