Un guaio per il commercio globale | perché la logistica marittima asiatica è in crisi

La logistica marittima asiatica sta attraversando una crisi che coinvolge direttamente il porto di Singapore, uno dei principali snodi commerciali mondiali. La situazione sta creando problemi alle catene di approvvigionamento globali e mette in discussione la fluidità delle operazioni di trasporto via mare in questa regione. La crisi si manifesta attraverso ritardi e difficoltà operative che interessano le rotte commerciali più trafficate.

C’è un grande, grosso, guaio a Singapore. Siamo abituati a pensare a questa città-Stato come un rifugio dorato per ricconi, sede di grandi aziende internazionali che puntano sull’Oriente e cuore nevralgico della finanza che guarda a Est. Ci dimentichiamo però che stiamo parlando anche del principale hub asiatico per il rifornimento di carburante alle navi, nonché centro marittimo globale e nodo logistico numero uno del pianeta. I numeri lo dimostrano in maniera chiara: nel 2025, Singapore ha rifornito di carburante le navi per un totale di 56,77 milioni di tonnellate, spostato container per 44,66 milioni di Teu e ricevuto navi per un volume complessivo di 3,22 miliardi di gross tonnage. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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