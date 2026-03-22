Vlahovic è rientrato in campo contro il Sassuolo e ha giocato undici minuti. Durante questa fase, ha mostrato un buon livello di prestazione e ha ricevuto il sostegno dei tifosi. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, e il pubblico ha manifestato entusiasmo per il suo ritorno. La partita ha confermato che tra lui e la Juventus c’è ancora un legame forte.

Un boato che sapeva di attesa. L’urlo con cui l’Allianz Stadium ha salutato il ritorno in campo di Dusan Vlahovic 112 giorni dopo l’infortunio alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra ha dato proprio la sensazione della trepidazione con cui il popolo juventino attendeva il ritorno del centravanti serbo. Da calciatore discusso e contestato fino alla scorsa stagione a salvatore della patria il passo è stato breve e poco ci è mancato perché la serata contro il Sassuolo si trasformasse in una favola a lieto fine. Attesa, trepidazione, perché nei quasi 4 mesi di assenza di Vlahovic la Juve ha svoltato sul campo ma ha sempre dato l’idea di non essere capace di sfruttare appieno la mole di gioco prodotta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un boato, entra Vlahovic: undici minuti per confermare che tra lui e la Juve è ancora amore

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