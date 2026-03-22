Un artista eccentrico che merita di essere scoperto si distingue per la sua creatività e il suo stile inconfondibile. La sua mitologia personale, così ricca e complessa, lascia senza parole chiunque si immerga nelle sue opere. La sua fama si è diffusa grazie a una carriera che ha attraversato diversi decenni, portando avanti un linguaggio visivo originale e riconoscibile.

«L a mitologia di Erté è così pura e così piena che non si sa più (e non ci si domanda) se egli abbia creato la donna della sua epoca o se l’abbia genialmente captata, se sia testimone o fondatore di una storia, eroe o mitologo», scriveva nel 1970 Roland Barthes, in un volume pubblicato dall’editore Franco Maria Ricci. Forse uno fra i più belli mai realizzati per raccontare l’universo di Erté, pseudonimo del grande illustratore russo Romain de Tirtoff. Mostra “Rothko a Firenze”: il segreto dei colori che parlano dritti all’anima X Leggi anche › Eventi, mostre, indirizzi da scoprire: dove respirare l’atmosfera della Milano Fashion Week Fu un artista quasi assoluto: pittore e costumista, scenografo e scultore, persino arredatore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un artista eccentrico da conoscere assolutamente

Articoli correlati

Torna a casa Gregory, rimosso dall’incarico l’eccentrico capo della Borderl PatrolStati Uniti Al suo posto ci sarà il capo dell’Ice Tom Homan, che Trump ha messo direttamente alla guida dell’operazione in Minnesota Stati Uniti Al...

Leggi anche: Tre accessori da avere assolutamente per questa primavera 2026

Approfondimenti e contenuti su artista eccentrico

Temi più discussi: Le mani di Elisabetta Benassi; FuoriSalone 2026: gli eventi imperdibili al Porta Venezia Design District; Porta Venezia diventa extralarge. Conquista Città Studi e NoLo: Il distretto è un organismo vivo; Pechino Express 2026 – Chi sono Dani Faiv e Tony 2Milli: i Rapper.

La vera storia dell’artista che disegnava solo gatti: Benedict Cumberbatch è Louis WainBenedict Cumberbatch interpreta Louis Wain, l’eccentrico artista inglese che rese celebri i suoi gatti dai grandi occhi e li trasformò in icone culturali. Ma Il Visionario Mondo di Louis Wain è anche ... comingsoon.it

Il ritratto di un artista eccentrico e sublimeFilm in cui si racconta la biografia degli anni ormai maturi del celebre pittore del 19esimo secolo J.M.W. Turner, alla cui eccentricità si unì anche un talento di notevole portata. Mike Leigh in ... mymovies.it

Dal 17 marzo al Palazzo delle Esposizioni di Roma una mostra dedicata al grande Mario Schifano, un’occasione per capire meglio l’animo graffiante e ribelle, eccentrico e poliedrico di un artista che ha segnato gli anni Sessanta e Settanta italiani. facebook

Dal 17 marzo al Palazzo delle Esposizioni di Roma una mostra dedicata al grande Mario Schifano, un’occasione per capire meglio l’animo graffiante e ribelle, eccentrico e poliedrico di un artista che ha segnato gli anni Sessanta e Settanta italiani. ytali.com/20 x.com