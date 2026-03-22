Uliassi riapre e ci sarà il pranzo con lo chef

Il ristorante Uliassi riapre alla vigilia di Pasqua e per la prima volta sarà possibile pranzare con lo chef. La riapertura porta con sé questa novità, annunciata dallo stesso chef, che ha dichiarato:

Il ristorante Uliassi riapre alla vigilia di Pasqua e per la prima volta si potrà pranzare con lo chef: "Cucinare è la straordinaria dote di dare piacere agli altri". I suoi piatti, così come gli ingredienti sono studiati in ogni dettaglio in quello che lo chef Tre Stelle Michelin ha già ribattezzato ‘Lab’, un laboratorio creativo dove assieme alla sua brigata unisce estro, lungimiranza e tanta professionalità per arrivare all’obiettivo, quello di un nuovo menù: "Il laboratorio creativo (che noi chiamiamo Lab) è il momento in cui ci immergiamo in un flusso intenso di ricerca e studio da cui poi vengono fuori i nuovi piatti – spiega lo chef -. Il nostro gruppo creativo si riunisce intorno a un tavolo con fogli, penne e computer alla mano per iniziare una sessione di brainstorming. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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