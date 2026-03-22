La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato 19 cardellini e altri uccelli, nell’ambito di un’operazione contro i reati ambientali. Durante l’azione sono stati denunciati un uomo di 38 anni e i volatili sono stati trovati in condizioni di maltrattamento, con alcuni accecati per aumentare il canto. L’attività si inserisce in un’azione di contrasto al traffico illecito di fauna selvatica.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta, nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati contro la fauna selvatica, ha condotto un’operazione che ha portato al sequestro di 19 esemplari di avifauna, tra cui numerosi cardellini, e alla denuncia di un uomo di 38 anni. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Polizia Provinciale, coordinati dal Colonnello Biagio Chiariello, con il supporto degli attivisti esperti in fauna selvatica della LIPU di Napoli. Le indagini hanno consentito di accertare una pratica particolarmente crudele: gli uccelli, una volta catturati e ritenuti non sufficientemente abili nel canto, venivano accecati mediante l’utilizzo di un ago infuocato, al fine – secondo una credenza diffusa negli ambienti illegali – di migliorarne le capacità canore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uccelli accecati per aumentarne il canto: sequestrati 19 cardellini

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