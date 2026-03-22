Tuttosport – Fatto qualcosa di incredibile Noi contro la Juve gli unici al mondo a non…

Il Sassuolo ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Juventus all’Allianz Stadium, mettendo fine alle sconfitte contro Lazio e Bologna. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni osservatori, considerando le recenti prestazioni delle due squadre. La squadra ospite ha dimostrato determinazione in una gara disputata sul campo della Juventus, un confronto che ha attirato l’attenzione degli appassionati.

2026-03-22 01:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Il Sassuolo si mette alle spalle le sconfitte contro Lazio (2-1) e Bologna (0-1) e ferma sull’1-1 la Juve all’Allianz Stadium. I neroverdi vanno sotto dopo appena un quarto d’ora per la rete di Kenan Yildiz, ma al 52? Pinamonti pareggia i conti. Grande felicità per il tecnico degli emiliani Fabrio Grosso, ex della sfida, che nel post partita commenta così ai microfoni di Sky Sport: “Questo coraggio misto a incoscienza ci ha permesso di fare qualcosa di incredibile”. Settimana difficile, segnata dai casi di pertosse nel gruppo squadra: “Abbiamo dovuto impiegare tutte le energie in questa gara. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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