tuttocuoio ultime occasioni

Mancano sette partite alla conclusione del campionato e il Tuttocuoio ha bisogno di vincerne tutte per evitare la retrocessione diretta. La squadra si trova in una posizione critica e deve conquistare ogni punto rimasto in palio. Le prossime sfide saranno decisive per il suo destino nel torneo.

Mancano sette partite alla fine del campionato e al Tuttocuoio servirebbero sette vittorie per evitare la retrocessione diretta. Come si capisce, realisticamente solo l’aritmetica tiene ormai in vita la squadra di Firicano, che oggi è ospite del Sasso Marconi. I pontaegolesi sono ultimi nel girone D di Serie D con appena 7 punti, hanno i play out 14 punti più su, e, tra l’altro, non hanno mai vinto in 27 giornate, unica a non riuscirci tra le 162 squadre della categoria. Da parte sua il Sasso Marconi ha bisogno di punti-salvezza: è quintultimo e dunque è invischiato nella zona play out, dalla quale non uscirebbe comunque neppure vincendo oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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