Tutela del territorio e sostenibilità Canale Lunense e Regione alleati

Il Consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense svolge un ruolo importante nella gestione dell’acqua, nella tutela del territorio e nella promozione della sostenibilità. La Regione Liguria ha annunciato il suo pieno supporto alle attività del consorzio, sottolineando l’importanza di questa collaborazione per la tutela ambientale e la gestione delle risorse naturali nella zona.

Sarzana, 22 marzo 2026 – Il ruolo fondamentale del Consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense in materia di ambiente, gestione dell’acqua, tutela del territorio e sostenibilità, ha il pieno supporto di Regione Liguria. Nei giorni scorsi l’assessore regionale con deleghe a ambiente, ciclo delle acque ed ecosistema costiero, Paolo Ripamonti, ha fatto visita al consorzio sarzanese, effettuando anche un sopralluogo alla centrale idroelettrica e al bacino del Canale. L’incontro è stato occasione per fare il punto su alcune delle questioni riguardanti il comprensorio, a partire dai danni provocati dalle nutrie ad argini e colatori di bonifica, un fenomeno che incide sull’equilibrio del reticolo e comporta costi crescenti sul fronte della manutenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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