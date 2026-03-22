Turisti in città | poesie all’ombra della Centrale | Valorizziamo il nostro quartiere con la cultura

In città, turisti si fermano ad ammirare poesie scritte tra i tigli di Monforte e i ricordi di piazza Tricolore, dove i versi si mescolano con i profumi di primavera e i colori dei quartieri. Le poesie sono state lasciate lì come testimonianze di un legame tra cultura e spazio pubblico, attirando l’attenzione di chi passeggia e invita a riscoprire i luoghi attraverso parole e sentimenti.

"Odoravano i tigli di Monforte", "a primavera dal celeste dei poveri si scioglie la piazza Tricolore". I fiori delicati, rosa e bianchi, squarciano il grigio dell’asfalto. Invitano a guardare il cielo, e intanto gli occhi raccolgono altro: le cime di palazzi mai ammirati con calma nella città sempre di corsa. Il segreto di una cascina antica, i mosaici su una facciata, il ferro battuto che offre disegni sui parapetti, i grattacieli che brillano sospesi nel cielo azzurro del primo giorno di primavera all’ombra della stazione Centrale. Un luogo che quasi sempre finisce sulle pagine di cronaca per altro. Ma non il 21 marzo, che oltre a dare il benvenuto alla bella stagione celebra la giornata mondiale della poesia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turisti in città: poesie all’ombra della Centrale: "Valorizziamo il nostro quartiere con la cultura" Articoli correlati FOTO/ Festa della Polizia Locale, Vecchio: “Valorizziamo il nostro impegno”“Siate sentinelle e custodi di un agire pubblico seguendo la legge per trovare la giusta armonia”. Leggi anche: L’Aquila Capitale Cultura 2026, Liris (FdI): “Giornata storica che consacra il ruolo centrale della città e dell’Abruzzo” Una selezione di notizie su Turisti in città poesie all'ombra della... Argomenti discussi: Notti della Poesia 2026: il festival gratuito serale alla Città Universitaria Internazionale. Turismo a Trieste, la replica di un cittadino: ritiche politiche, ma la città è piena di visitatoriProsegue il confronto sul turismo a Trieste, con una nuova segnalazione arrivata in redazione che interviene direttamente nel dibattito acceso negli ultimi giorni. A scrivere è un cittadino triestino, ... triestecafe.it In città dieci turisti per ogni abitante: «Serve equilibrio»Bergamo non vive ancora una condizione di overtourism, ma la crescita del turismo impone di riflettere su come governare in modo equilibrato lo sviluppo della città. Una riflessione che riguarda non ... ecodibergamo.it