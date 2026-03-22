turismo riasfaltature e strade nei progetti del sindaco zanardi

Il Rotary Club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane ha incontrato il sindaco di Codigoro, Alice Zanardi, per discutere di diversi progetti. Durante l’incontro, Zanardi ha illustrato le opere già realizzate, come interventi su strade e riasfaltature, e ha presentato le iniziative in programma per il futuro. La discussione ha coinvolto anche le attività del comune in ambito turistico e di miglioramento urbano.

Il Rotary Club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane, presieduto da Andrea Galli, ha incontrato il sindaco di Codigoro Alice Zanardi che ha declinato i tanti progetti realizzati e quelli che si realizzeranno. Il primo cittadino, ha ricordato che a Codigoro l’occupazione in agricoltura sia molto alta e anche nel comparto turismo si perseguano attività che sviluppino opportunità di occupazione. Della sostituzione, mettendo in sicurezza 16 km di tubazioni gas con un intervento di "In Rete" che provvederà anche alla riasfaltatura delle strade, mentre il Comune direttamente interverrà con finanziamenti propri per l’asfaltatura delle frazioni Caprile, Pontelangorino, Mezzogoro e Valle Giralda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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