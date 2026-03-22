Turismo guerre e disdette a raffica | Situazione grave nessun sostegno

Da ilgiorno.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Inzago, vicino a Milano, la stagione turistica si trova in difficoltà a causa di numerose disdette e di un calo significativo delle prenotazioni. La situazione sta influenzando sia la primavera che l’inizio dell’estate, con molte persone che preferiscono viaggiare solo in Italia o al mare. Le aziende del settore segnalano una crisi senza precedenti e chiedono interventi di sostegno.

Inzago (Milano) –  Disdette a raffica, prenotazioni a picco, primavera andata, stagione estiva a rischio, “solo mare e Italia. Una percentuale minima del fatturato di una stagione. Situazione gravissima: e nessuna prospettiva immediata di un sostegno”. Carlo Maderna, titolare della storica Clio Viaggi inzaghese, è operatore turistico e membro della Fiavet, la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo. Il settore si era ripreso da poco. Il conflitto in Medio Oriente un nuovo colpo mortale. “Per tutti, speriamo finisca presto”. L’altro giorno a Roma un primo tavolo promosso dal ministro del Turismo Santanchè, per tracciare il quadro e chiedere misure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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