turismo al centro le proposte di foschini

Mercoledì alle 15 si terrà un incontro pubblico al Bar Martini di Lido degli Estensi, dove si discuterà di turismo. L’evento è dedicato a analizzare le proposte di Foschini, con l’obiettivo di affrontare le questioni legate a questo settore considerato un elemento chiave per il territorio di Comacchio. La riunione coinvolge cittadini e operatori interessati alle iniziative in corso.

Si parlerà di turismo mercoledì prossimo alle 15, presso il Bar Martini di Lido degli Estensi, nell’importante incontro pubblico dedicato a questo tema, un asset strategico per il presente e il futuro del territorio comacchiese. Un appuntamento elettorale verso una tornata di elezioni amministrative più che mai delicata per il futuro di Comacchio, con ad oggi quattro candidati in lizza e una battaglia che si annuncia accesa fino all’ultimo voto, anche con un possibile ballottaggio. All’appuntamento interverranno l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni e il candidato sindaco del centrosinistra Walter Cavalieri Foschini (nella foto), in un momento di confronto aperto con cittadini, operatori del settore e realtà economiche locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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