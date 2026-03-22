Il Tottenham di Igor Tudor è a un punto dalla zona retrocessione, dopo la sconfitta per 3-0 in casa nello scontro diretto col Nottingham Forest. Da quando il tecnico è sulla panchina degli Spurs (metà febbraio), ha conquistato un solo punto, nel pareggio col Liverpool. Il Telegraph scrive: Nel primo tempo, gli Spurs hanno avuto il 52% di possesso palla e cinque tiri totali, di cui uno nello specchio della porta, mentre il Forest tre tiri in porta. Per gran parte del primo tempo è sembrato che fosse la squadra di Tudor ad avere il controllo, soprattutto per il numero di calci piazzati ottenuti. Il Forest ha gestito molto bene i minuti finali della partita, mentre gli Spurs sembrano ormai rassegnati al fatto che allungano a 13 partite la loro serie senza vittorie in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor ora potrebbe essere davvero esonerato, il Tottenham perde lo scontro salvezza 3-0 col Forest (Telegraph)

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