Tudor diserta la conferenza stampa dopo la sconfitta del Tottenham | colpito da un lutto in famiglia

Il Tottenham ha perso lo scontro per la salvezza e Tudor è andato via dallo stadio subito dopo la partita: è stato informato della scomparsa di un familiare stretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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