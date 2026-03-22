Gli Stati Uniti indicano un possibile allentamento dei raid contro l'Iran, mentre Israele intensifica le operazioni contro la Repubblica islamica. Nel frattempo, Pezeshkian si impegna in un dialogo, mentre le tensioni tra le parti aumentano e si teme un'escalation della situazione. La dinamica tra le nazioni coinvolge azioni militari e incontri diplomatici in un quadro di crescente pressione.

Gli Usa inviano segnali di voler ridurre i raid contro l'Iran, mentre Israele continua a martellare senza tregua la Repubblica islamica e valuta anzi un inasprimento degli attacchi. Nonostante l'amministrazione di Donald stia inviando nuove truppe e rafforzando la presenza navale in Medioriente, il presidente americano afferma che sta valutando un "ridimensionamento" delle operazioni militari, e intanto gli Stati Uniti allentano temporaneamente le sanzioni sulle spedizioni di petrolio di Teheran nel tentativo di frenare il rialzo dei prezzi. In un post su Truth, il tycoon sostiene che ci stiamo "avvicinando molto al raggiungimento dei nostri obiettivi, e valutiamo di ridimensionare i nostri grandi sforzi militari" nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump tira il freno ma Israele alza il tiro e Pezeshkian dialoga. È rischio escalation

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