Trump obiettivo negoziazione con l’Iran

L’amministrazione Trump ha avviato le prime discussioni interne sulla fase successiva e su come potrebbero svolgersi i colloqui di pace con l’ Iran. Questo, dopo tre settimane di guerra, secondo quanto riferisce un funzionario statunitense e da una fonte informata, lo scrive Axios. Secondo il sito, gli inviati di Trump Jared Kushner e Steve Witkoff sarebbero i protagonisti nelle discussioni su una possibile iniziativa diplomatica. Trump, primo punto l’apertura di Hormuz. Qualsiasi accordo dovrebbe includere la riapertura dello Stretto di Hormuz. Poi bisogna affrontare la questione delle scorte di uranio altamente arricchito dell’Iran. Quindi stabilire un accordo a lungo termine sul programma nucleare iraniano, sui missili balistici e sul sostegno ai gruppi alleati nella regione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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