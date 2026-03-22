Un articolo analizza i rischi di una possibile escalation tra gli Stati Uniti e l’Iran, focalizzandosi sulla strategia di Washington nel cercare di colpire il regime senza coinvolgere direttamente i civili. Si discute delle difficoltà nel individuare le strutture sotterranee e di come Teheran utilizzi civili come scudi umani per proteggere i propri obiettivi militari. Il testo evidenzia le sfide di una possibile operazione militare in questa cornice.

“Come stanare un regime-talpa che sopravvive nei bunker utilizzando gli iraniani come scudi umani?” per rispondere a questa domanda al Pentagono, a Gilot e a Camp Rabin, i quartier generali a Tel Aviv del Mossad e delle Forze di difesa israeliane, si stanno analizzando da varie prospettive l’epilogo di una storica situazione strategica che presenta varie analogie. Fatta la debita differenza fra pasdaran e Wehrmacht tedesca, l’analisi conduce ad una domanda retorica: “Senza l’invasione dell’Europa da parte degli Alleati e l’avanzata dell’Armata rossa, Hitler e il regime nazista sarebbero stati sconfitti nel 1945 o nel 1950?”. La conclusione... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump e i rischi di una via crucis iraniana senza resurrezione. Il punto di D’Anna

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