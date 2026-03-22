Roma, 22 marzo 2026 – La Rai denuncia " l'aggressione subita da una sua troupe in servizio per il TGR Lazio nel quartiere Quadraro di Roma, dove un operatore e un assistente stavano riprendendo stabili occupati dagli anarchici dopo la morte di due attivisti che stavano fabbricando una bomba ". "L'aggressione ha causato il danneggiamento delle attrezzature e il ferimento di un operatore, a cui sono state prestate le cure in ospedale. A lui va la nostra piena solidarietà e l'augurio di una pronta guarigione", scrive la televisione pubblica in una nota, esprimendo "la più ferma condanna" per l'accaduto. "Si tratta di un fatto inaccettabile che colpisce non solo i professionisti coinvolti, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati - si legge ancora nel comunicato -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Troupe Rai aggredita a Roma: “Stava riprendendo edifici occupati dagli anarchici”

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