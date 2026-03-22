In Italia si parla di tre possibili sostituti di Bastoni in Serie A, mentre in Spagna il Barcellona mostra fiducia nel concludere l’affare con l’Inter. La trattativa con il club spagnolo prosegue con insistenza, e si discute di un possibile trasferimento del difensore italiano. La notizia si sviluppa in un clima di attesa, senza conferme ufficiali o dettagli sui tempi.

Il Barcellona è fiducioso sulla chiusura dell’operazione con l’Inter In Spagna si continua a parlare con una certa insistenza del possibile approdo al Barcellona di Alessandro Bastoni. Insistenza ma anche fiducia sul buon esito dell’operazione: a detta di ‘Sport’, il difensore dell’ Inter ha già aperto al trasferimento dopo i colloqui tra il Ds Deco e il suo agente. Inter, tre piste in Serie A per il post Bastoni: conferme totali dalla Spagna (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Sostituto Bastoni: conferme dalla Spagna sui nomi. Oggi ‘Sport’ si è spinto anche oltre, ovvero facendo i nomi dei giocatori a cui sta pensando il club nerazzurro per rimpiazzare il numero 95. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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