AGI - L'Italia dell' atletica leggera centra un nuovo record, quello di medaglie conquistate ai Campionati mondiali indoor. La squadra azzurra a Toru?, in Polonia, chiude il medagliere al terzo posto (mai nelle precedenti venti edizioni una posizione così in alto) con ben cinque medaglie, tre ori (mai accaduto) e due argenti. Il medagliere è stato vinto per la quattordicesima volta dagli Stati Uniti, questa volta con ben 18 medaglie (5 ori, 7 argenti, 6 bronzi) davanti alla Gran Bretagna con 4, ma tutte d'oro. Alle spalle dell'Italia, l'Ucraina con 3 podi (2 ori, un argento). La memorabile edizione per i nostri colori ha visto salire sul tetto del mondo Zaynab Dosso nei 60 metri, Nadia Battocletti nei 3000 metri e Andy Diaz nel salto triplo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tre ori e due argenti nell'atletica leggera, è un'Italia da record

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